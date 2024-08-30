В Уфе прошла стратсессия «Будущее экспорта»

Создание железнодорожного сообщения между севером и югом республики позволит привлечь зарубежных туристов в Башкортостан. Об этом говорили в Уфе на стратегической сессии «Будущее экспорта».

За круглым столом обсуждали перспективы продвижения товаров и услуг в сфере промышленности, агропромышленности, туризма, образования, туризма, креативных индустрий. Итоги сессии подвели на встрече экспортеров с представителями федеральных органов власти и Российского экспортного центра.

В 2022 году Российский экспортный центр перезапустил национальный бренд «Сделано в России». Это проект, направленный на повышение узнаваемости отечественной продукции за рубежом, привлечение партнеров и целевой аудитории. В республике есть собственный бренд — «Сделано в Башкортостане», он является одним из наиболее узнаваемых среди российских регионов.