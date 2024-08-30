Что изменится для школьников Башкирии в новом учебном году

В сентябре вступают в силу новые законы. Часть из них касается организации образовательного процесса. Так, в этом учебном году в школах станут обязательными уроки труда, а вместо ОБЖ появится предмет «Основы безопасности и защиты Родины».
С 1 сентября вводится запрет на использование мобильных телефонов на уроках. Вступает в силу и закон о бесплатном проезде для школьников из многодетных семей. Также все образовательные организации, независимо от формы собственности, обязаны вывешивать на своих зданиях или устанавливать на территории государственный флаг. До принятия закона это требование распространялось только на общеобразовательные школы.
В День знания по всей республике будет запрещена продажа алкогольных напитков, включая пиво. В этом году эта мера будет действовать 2 сентября. Продажа алкоголя будет разрешена только при оказании услуг общественного питания. Также начинает действовать и федеральный закон, устанавливающий административные штрафы в размере до 30 тысяч рублей за высадку из общественного транспорта инвалидов I группы в случае неоплаты ими проезда.