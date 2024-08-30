Что изменится для школьников Башкирии в новом учебном году

В сентябре вступают в силу новые законы. Часть из них касается организации образовательного процесса. Так, в этом учебном году в школах станут обязательными уроки труда, а вместо ОБЖ появится предмет «Основы безопасности и защиты Родины».

С 1 сентября вводится запрет на использование мобильных телефонов на уроках. Вступает в силу и закон о бесплатном проезде для школьников из многодетных семей. Также все образовательные организации, независимо от формы собственности, обязаны вывешивать на своих зданиях или устанавливать на территории государственный флаг. До принятия закона это требование распространялось только на общеобразовательные школы.