Глава Башкирии и президент Абхазии ознакомились с ходом строительства колоннады в Уфе

Я испытываю огромную симпатию к Башкортостану, к его жителям и руководству. Для нашей делегации это поистине радостное событие. Копия сухумской колоннады станет прекрасным свидетельством крепнущих связей между нашими народами. Уверен, что эта история будет жить вечно, как живут солнце и луна. Жители Уфы будут знать об Абхазии. Это великое событие, которое сближает наши народы, вызывая у нас чувство радости и гордости. Поздравляю жителей прекрасной республики с праздником и желаю мира, процветания и светлого будущего. Народ здесь трудолюбивый, а руководство достойное. Поэтому я уверен, что здесь всё будет только хорошеть с каждым днём. Это действительно один из лучших объектов. Спасибо вам за прекрасную идею!

Аслан Бжания, Президент Республики Абхазия