Глава Башкирии и президент Абхазии ознакомились с ходом строительства колоннады в Уфе

Аслан Бжания и Радий Хабиров посетили уфимскую набережную, где строится колоннада. Она является точной копией сухумской. Возведение объекта находится на финишной прямой. На данный момент идет монтаж камня, останется еще установить купола и благоустроить территорию. Колоннада строится в честь дружбы двух республик – Башкортостана и Абхазии.

Первый камень в основание будущей колоннады заложили 11 октября прошлого года. Конструкции, возведенной у реки, не страшны ни дождь, ни снег. Ее надежность обеспечивают более 40 свай, уходящих в землю на десятиметровую глубину. Сооружение состоит из 22 колонн. Аслан Бжания восхитился исполнением колоннады в Уфе. Радий Хабиров отметил, что ее открытие состоится 11 октября, в День Республики.

Я испытываю огромную симпатию к Башкортостану, к его жителям и руководству. Для нашей делегации это поистине радостное событие. Копия сухумской колоннады станет прекрасным свидетельством крепнущих связей между нашими народами. Уверен, что эта история будет жить вечно, как живут солнце и луна. Жители Уфы будут знать об Абхазии. Это великое событие, которое сближает наши народы, вызывая у нас чувство радости и гордости. Поздравляю жителей прекрасной республики с праздником и желаю мира, процветания и светлого будущего. Народ здесь трудолюбивый, а руководство достойное. Поэтому я уверен, что здесь всё будет только хорошеть с каждым днём. Это действительно один из лучших объектов. Спасибо вам за прекрасную идею!

Аслан Бжания, Президент Республики Абхазия

Мы ждём Президента Абхазии и большую делегацию из города Сухума 11 октября, в День Республики Башкортостан. Вместе мы откроем эту колоннаду.

Радий Хабиров, Республики Башкортостан
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