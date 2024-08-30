Глава Башкирии и президент Абхазии ознакомились с ходом строительства колоннады в Уфе

Аслан Бжания и Радий Хабиров посетили уфимскую набережную, где строится колоннада. Она является точной копией сухумской. Возведение объекта находится на финишной прямой. На данный момент идет монтаж камня, останется еще установить купола и благоустроить территорию. Колоннада строится в честь дружбы двух республик – Башкортостана и Абхазии.
Первый камень в основание будущей колоннады заложили 11 октября прошлого года. Конструкции, возведенной у реки, не страшны ни дождь, ни снег. Ее надежность обеспечивают более 40 свай, уходящих в землю на десятиметровую глубину. Сооружение состоит из 22 колонн. Аслан Бжания восхитился исполнением колоннады в Уфе. Радий Хабиров отметил, что ее открытие состоится 11 октября, в День Республики.