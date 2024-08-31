В Уфе стартовал городской фестиваль «Уфа на все времена»

Торжества по случаю 450-летия Уфы проходят и в географическом центре столицы. Так, на площади перед Русдрамтеатром открылся масштабный городской фестиваль «Уфа на все времена», объединяющий театрализованные представления об истории районов Уфы и концерты.

Все больше жителей и гостей столицы на площади перед русским драматическим театром. Радует и то, что в последний день лета на улице солнечно и тепло.

О том, как развивался мегаполис все эти годы, можно узнать на фестивале «Уфа: эпоха доблести и славы». Представители семи районов столицы показали в театрализованных представлениях историю становления: от основания уфимской крепости до современности. Здесь можно узнать и о жизни знаменитых уроженцев Уфы — Сергея Аксакова, Федора Шаляпина, Михаила Нестерова. И вдобавок о крупных промышленных, нефтехимических предприятиях и вкладе города в победу в Великой Отечественной войне.

Каждый район собрал любительские и профессиональные коллективы, тут не только школьники и дети. Тут есть артисты башкирского драматического театра, артисты театра «Нур». То есть каждый район собрал лучшие силы, чтобы подготовить это мероприятие, в общей сложности здесь сейчас артистов более 3,5 тысяч человек.

Богатой будет и культурная программа празднования. Особенно она понравится любителям живой музыки. Более тысячи артистов из состава духовых оркестров выступят на втором всероссийском фестивале «Уфа звучит».

Начиная с шести вечера состоится концерт, на котором впервые прозвучит песня победителя конкурса «Воспевая Уфу». Она будет исполнена солистами ансамбля «Мирас» и городского Дворца культуры «Притяжение» в сопровождении оркестра войск национальной гвардии. Ведущими будут народные артисты России Дмитрий Харатьян и Екатерина Гусева.

В восемь вечера состоится благотворительный концерт в поддержку участников СВО. На сцене звезды башкирской эстрады — Айдар Галимов, Гузель Уразова, коллектив «Биш бармак» и многие другие.