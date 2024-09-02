Эльвира Аиткулова ознакомилась с проектами победителей «Трезвого села» в Хайбуллинском районе

Председатель президиума Всемирного курултая башкир Эльвира Аиткулова ознакомилась с проектами победителей конкурса «Трезвое село» в Хайбуллинском районе. Сельчане направили деньги благоустройство, в частности, построили детские площадки.

Также делегация посетила многопрофильную полилингвальною школу №3, где состоялась встреча с молодыми специалистами и педагогами района. Одной из главных тем стало сохранение родного языка, культуры и традиций. Эльвира Аиткулова наградила активистов благодарственными письмами.