Стало известно, сколько первоклассников пошли в школы Башкирии

День знаний отметили и в других образовательных учреждениях республики. Почти 48 тыс. первоклассников сегодня впервые переступили пороги школ, из них 160 ребят стали учениками Шамонинской школы Уфимского района. Из поколения в поколение родители приводят своих детей, кто-то даже рос на глазах у педагогов. Сегодня впервые за парты сели и дети сотрудников телеканала БСТ.

Белые бантики, фартуки и классические костюмы — вчерашние детсадовцы сегодня облачились в школьную форму. В числе новоиспеченных учеников оказался и Аслан Батыргареев, который считал дни до второго сентября. Несмотря на ранний подъем, на линейку он пришел с боевым настроем, вооружившись большим съедобным букетом.

Я иду в школу с хорошим настроением, потому что у меня там будут новые друзья. Аслан Батыргареев, ученик 1 «Б» класса школы д. Шамонино

На школьном плацу собрались 160 первоклассников. Для пяти классов организовали настоящий праздник с народными танцами, песнями, пожеланиями и сюрпризом от учеников выпускных классов. Дети, будто предчувствовав насыщенную программу, с раннего утра ждали выхода из дома.

Желание у него есть, он в 7 утра сегодня проснулся, вскочил, даже будильник поставил. В 7 утра подбежал, меня обнял, а я еще поспал, если честно, где-то полчаса, часок. То есть, он самый первый сегодня встал. Сам, с желанием встал. Прям внутри, реально, чувство гордости, потому что я проношу все через себя, вспоминаю, как это было со мной, когда я пошел в первый класс. Руслан Батыргареев, отец первоклассника

Традиционно, после линейки, ребята прошли в кабинеты и впервые сели за парты, а классные руководители подготовили для детей интересные конкурсы, именные памятные открытки и сладкие подарки.

Долго очень ждал сентября, свои 7 лет. И вот он наступил, и я пошел в первый день в школу, завтра я еще сюда пойду. Айтуган Баймурзин, ученик 1 «Б» класса школы д. Шамонино

И не только завтра — ребята бок о бок проведут за партами ближайшие 9-11 лет. Педагоги говорят, что постараются сделать всё, чтобы подрастающему поколению понравилось учиться, и они запомнили школьные годы как самые лучшие в своей жизни.

Когда мы проводим эту линейку, мы всегда ждем детей с нетерпением. Потому что летом в школе очень пусто, грустно, а когда приходят дети, школа оживает, и мы понимаем, для чего мы вообще работаем. И у нас уже поколениями родители приводят своих детей, и, соответственно, конечно же, они знают наши традиции. Зиля Нуриева, директор средней образовательной школы д. Шамонино

Таблица умножения, домашние задания, контрольные работы — такая, казалось бы, нелегкая работа выпадает на хрупкие плечи малышей. Но у них есть крепкий тыл — родители, которые всегда им помогут и поддержат.

Я сегодня смотрела на линейке, и у меня прям аж слезы из глаз, потому что это так волнительно. Я вспомнила, как сама в первый класс ходила. Это было очень ответственно и, в то же время, очень радостно. Потому что первый класс — это начало всех начал. Зиля Баймурзина, мама первоклассника

Очень горда за сына, потому что он уже такой взрослый, самостоятельный, будет ходить в первый класс и, надеюсь, будет приносить со школы только одни пятерки. Рина Нуриева, мама первоклассника

В Шамонинской школе обучаются более полутора тысяч учеников, в том числе из соседних деревень — Шмидтово, Бурцево, Самохваловки и других. Новоиспеченные школьники Башкортостана уже завтра возьмут в руки книги и тетради, погрузившись в мир знаний.