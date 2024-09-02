Стало известно, сколько первоклассников пошли в школы Башкирии

День знаний отметили и в других образовательных учреждениях республики. Почти 48 тыс. первоклассников сегодня впервые переступили пороги школ, из них 160 ребят стали учениками Шамонинской школы Уфимского района. Из поколения в поколение родители приводят своих детей, кто-то даже рос на глазах у педагогов. Сегодня впервые за парты сели и дети сотрудников телеканала БСТ.
Белые бантики, фартуки и классические костюмы — вчерашние детсадовцы сегодня облачились в школьную форму. В числе новоиспеченных учеников оказался и Аслан Батыргареев, который считал дни до второго сентября. Несмотря на ранний подъем, на линейку он пришел с боевым настроем, вооружившись большим съедобным букетом.
На школьном плацу собрались 160 первоклассников. Для пяти классов организовали настоящий праздник с народными танцами, песнями, пожеланиями и сюрпризом от учеников выпускных классов. Дети, будто предчувствовав насыщенную программу, с раннего утра ждали выхода из дома.
Традиционно, после линейки, ребята прошли в кабинеты и впервые сели за парты, а классные руководители подготовили для детей интересные конкурсы, именные памятные открытки и сладкие подарки.
И не только завтра — ребята бок о бок проведут за партами ближайшие 9-11 лет. Педагоги говорят, что постараются сделать всё, чтобы подрастающему поколению понравилось учиться, и они запомнили школьные годы как самые лучшие в своей жизни.
Таблица умножения, домашние задания, контрольные работы — такая, казалось бы, нелегкая работа выпадает на хрупкие плечи малышей. Но у них есть крепкий тыл — родители, которые всегда им помогут и поддержат.
В Шамонинской школе обучаются более полутора тысяч учеников, в том числе из соседних деревень — Шмидтово, Бурцево, Самохваловки и других. Новоиспеченные школьники Башкортостана уже завтра возьмут в руки книги и тетради, погрузившись в мир знаний.
Для почти 48 тыс. первоклассников республики впервые прозвенел школьный звонок. Впереди насыщенный учебный год. Родители и учителя надеются, что дети будут посещать уроки с таким же удовольствием, с каким они пришли сегодня на торжественную линейку.