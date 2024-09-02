В ЛНР прошла торжественная линейка ко Дню знаний

Торжественная линейка, посвящённая Дню знаний, прошла и в средней школе номер 22 города Петровский Луганской народной республики. Образовательное учреждение носит имя героя России, командира 112-й Башкирской кавалерийской дивизии Минигали Шаймуратова.

Два года назад здесь завершился капитальный ремонт, который по инициативе Главы Башкортостана провели республиканские строители. Сейчас школа является одной из самых современных в ЛНР. За парты сели более 400 учеников.