В Уфе в День знаний открыли обновленные школы

В День знаний в республике свои двери распахнули и школы, где прошел капитальный ремонт по федеральной программе, инициированной Владимиром Путиным. Шесть образовательных учреждений, где прошла реновация, встретили детей обновленными. В их числе 119-я школа в Уфе. Здесь также появилось новое оборудование и мебель.

В 119-й школе в первом ряду — 143 первоклассника. А это целых пять классов. В этом году школа встретила всех в обновленном виде. Капитальный ремонт повлиял и на выбор родителей.

В обновленную школу, как в новую, зашли и старшеклассники. Старые стены изменились до неузнаваемости. Яркие цвета, новая мебель, интерактивные панели в классах. Всё для успешной учебы.

По федеральной программе «Развитие образования» на ремонт 119-й школы и оснащение новым оборудованием было направлено 100 млн рублей. За пять месяцев все работы были сделаны. Обновлено было всё: от подвала до крыши. Электропроводка, освещение, отопление, окна, двери — теперь это практически новое здание.

119-я школа Уфы стала одной из шести в регионе, открывшихся после капремонта. В феврале этого года Башкортостан был отмечен на федеральном уровне как регион-флагман в деле строительства и ремонта школ. Главе республики было вручено Благодарственное письмо Правительства России. О важности обновления зданий учебных заведений Радий Хабиров говорил и на недавнем августовском педсовете.

Мы за два года отремонтировали 140 зданий школ, на эти цели направлены из федерального бюджета 6,5 млрд рублей, 1 млрд мы добавили. Каждый раз говорю, что если бы не эта программа, мы бы не смогли навести порядок в школах. Радий Хабиров