Известно, на каком этапе находится строительство развязки на Пугачева в Уфе

Строительство развязки на пересечении улиц генерала Рыленко и Пугачева в Уфе вышло на финишную прямую. Двухуровневый шестиполосный путепровод соединит строящуюся улицу генерала Рыленко с Пугачева и Бородинской, где идет реконструкция, и станет частью «Южных ворот».

На дорогах появятся пешеходные тротуары и две остановки общественного транспорта. В настоящее время на объекте ведется реконструкция сетей канализации, монтаж инженерных коммуникаций по улице Бородинской и освещения на улице Пугачева, завершается асфальтирование. Пропускная способность – порядка 50 тысяч автомобилей в сутки.