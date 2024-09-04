В Башкирии предлагают выплачивать 300 тысяч рублей за третьего ребенка

Минтруд Башкирии предлагает установить региональный материнский/семейный капитал в размере 300 тысяч рублей, сообщает «РБК-Уфа».
С таким заявлением выступила сегодня заместитель министра Ирина Небогатова на заседании комитета Госсобрания региона по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов.
Ожидается, что выплачивать его будут женщинам до 35 лет за рождение либо усыновление третьего ребенка после 1 января 2025 года.
Кроме того, республиканский Минтруд предлагает создать региональный Центр знакомств. Ресурс будет содержать данные о жителях Башкирии, которые не состоят в браке.