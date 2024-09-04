В Башкирии предлагают выплачивать 300 тысяч рублей за третьего ребенка

Минтруд Башкирии предлагает установить региональный материнский/семейный капитал в размере 300 тысяч рублей, сообщает «РБК-Уфа».

С таким заявлением выступила сегодня заместитель министра Ирина Небогатова на заседании комитета Госсобрания региона по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов.

Ожидается, что выплачивать его будут женщинам до 35 лет за рождение либо усыновление третьего ребенка после 1 января 2025 года.