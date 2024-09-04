В Уфе прошёл круглый стол по борьбе с терроризмом

Тема деструктивного влияния началась не с началом СВО. Это гуманитарное влияние велось на протяжении длительного времени, были накоплены огромные ресурсы так называемым коллективным Западом. Естественно, мы будем рассматривать, на что направлено это влияние, каким образом мы можем этому противостоять, соответственно, проводить какой-то анализ нашей совместной деятельности, потому что с республикой мы данную работу выстроили с самого начала организации нашего ситуационного центра. Причем ваша республика нам очень сильно помогла. Ваши специалисты участвовали в пилотном проекте, и их рекомендации легли в основу тех регламентов, которые мы сейчас используем.

Михаил Мишин, заместитель директора Дома народов России, руководитель ситуационного центра Федерального агентства по делам национальностей