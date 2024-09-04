В Уфе прошёл круглый стол по борьбе с терроризмом

3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. В этом году ровно 20 лет, прошедших с момента трагических событий в Беслане. В Уфе прошел круглый стол, посвященный данной теме, участие в котором приняли республиканские и федеральные эксперты. Перед началом они почтили минутой молчания память всех жертв терактов.
Эксперты обсудили комплекс факторов, способствующих возникновению и распространению идеологии экстремизма и терроризма, в том числе и в национальных регионах страны. Кроме того, отдельно коснулись инструментов противодействия этому в условиях новых геополитических вызовов, в том числе в условиях СВО. В частности, в интернете.