В Уфе прошёл круглый стол по борьбе с терроризмом

3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. В этом году ровно 20 лет, прошедших с момента трагических событий в Беслане. В Уфе прошел круглый стол, посвященный данной теме, участие в котором приняли республиканские и федеральные эксперты. Перед началом они почтили минутой молчания память всех жертв терактов.

Эксперты обсудили комплекс факторов, способствующих возникновению и распространению идеологии экстремизма и терроризма, в том числе и в национальных регионах страны. Кроме того, отдельно коснулись инструментов противодействия этому в условиях новых геополитических вызовов, в том числе в условиях СВО. В частности, в интернете.

Информационное воздействие, которое раскручивается, особенно первыми под удар становятся национальные регионы России, такие как Башкортостан. Попытаются расколоть нас по национальным квартирам, разобщить по религиозным убеждениям. И такая цель, естественно, не будет достигнута, поскольку у нас есть запас прочности, у нас есть понимание тех задач, которые выполняются сегодня всем нашим народом российским. И самое главное, у нас есть общероссийская гражданская идентичность, которая укрепляется из года в год.

Марат Марданов, директор центра гуманитарных исследований Министерства культуры Республики Башкортостан

Тема деструктивного влияния началась не с началом СВО. Это гуманитарное влияние велось на протяжении длительного времени, были накоплены огромные ресурсы так называемым коллективным Западом. Естественно, мы будем рассматривать, на что направлено это влияние, каким образом мы можем этому противостоять, соответственно, проводить какой-то анализ нашей совместной деятельности, потому что с республикой мы данную работу выстроили с самого начала организации нашего ситуационного центра. Причем ваша республика нам очень сильно помогла. Ваши специалисты участвовали в пилотном проекте, и их рекомендации легли в основу тех регламентов, которые мы сейчас используем.

Михаил Мишин, заместитель директора Дома народов России, руководитель ситуационного центра Федерального агентства по делам национальностей
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