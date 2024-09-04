Боец из Башкирии в зоне СВО пишет патриотические стихи

Наш земляк, воодушевляющий бойцов патриотическими стихами, вернулся на отдых. Боец с позывным «Рим» ушел на СВО в сентябре 2022 года. Сегодня он возвратился в Уфу в отпуск в четвертый раз. Мужчина пишет стихи с детства. Любовь к творчеству перешла к нему от отца. Боец посвящает стихи в основном своим близким, друзьям и соратникам. После участия в специальной военной операции начал писать в основном на патриотические темы.
Разовая выплата для жителей Башкортостана, заключивших контракт с Минобороны, составляет до 1 млн 205 тысяч рублей. Президент Владимир Путин подписал указ о федеральной выплате в размере 400 тысяч военным, которые с 1 августа и до конца года заключат контракт для службы в зоне СВО. С 10 июля сумма единовременной выплаты жителям республики увеличена до 505 тысяч по поручению Радия Хабирова. Кроме того, стимулирующие выплаты делают и муниципалитеты. К примеру, в Уфе сумма составляет 300 тысяч рублей.