Боец из Башкирии в зоне СВО пишет патриотические стихи

Наш земляк, воодушевляющий бойцов патриотическими стихами, вернулся на отдых. Боец с позывным «Рим» ушел на СВО в сентябре 2022 года. Сегодня он возвратился в Уфу в отпуск в четвертый раз. Мужчина пишет стихи с детства. Любовь к творчеству перешла к нему от отца. Боец посвящает стихи в основном своим близким, друзьям и соратникам. После участия в специальной военной операции начал писать в основном на патриотические темы.