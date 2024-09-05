В Башкирии трое парней вывалились из окна во время игры

В Стерлитамаке трое студентов выпали со второго этажа здания, в котором проходил квест. По информации местных телеграм-каналов, актер загнал парней к окну, оно обвалилось, и игроки упали на землю.
По предварительным данным, двое из участников игры сломали руки, получили множественные ушибы и серьезные травмы головы. Еще одного участника квеста пришлось госпитализировать с сотрясением мозга, ушибами и открытой раной.
Уточняется, что комнату, в которой произошел инцидент, закрыли, но команда продолжает проводить игры.