В Башкирии трое парней вывалились из окна во время игры

В Стерлитамаке трое студентов выпали со второго этажа здания, в котором проходил квест. По информации местных телеграм-каналов, актер загнал парней к окну, оно обвалилось, и игроки упали на землю.

По предварительным данным, двое из участников игры сломали руки, получили множественные ушибы и серьезные травмы головы. Еще одного участника квеста пришлось госпитализировать с сотрясением мозга, ушибами и открытой раной.