В Башкирии открыли стелу в честь Героя России Рифа Сахабутдинова

Стела в честь Героя России Рифа Сахабутдинова появилась в селе Чишмы. Ее установили в строящемся микрорайоне, первую улицу которого также назвали именем героя. Риф Раисович уже 34 года в авиации – за его плечами более 6 тысяч часов в воздухе и 8 лет службы в горячих точках, а также сотни спасенных жизней. Вместе с ним почетное право открытия памятника разделили высокие гости.