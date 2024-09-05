В Башкирии открыли стелу в честь Героя России Рифа Сахабутдинова

Стела в честь Героя России Рифа Сахабутдинова появилась в селе Чишмы. Ее установили в строящемся микрорайоне, первую улицу которого также назвали именем героя. Риф Раисович уже 34 года в авиации – за его плечами более 6 тысяч часов в воздухе и 8 лет службы в горячих точках, а также сотни спасенных жизней. Вместе с ним почетное право открытия памятника разделили высокие гости.
Далее гости переместились в парк Победы, где расположена одна из главных достопримечательностей – боевой вертолет Героя России Рифа Сахабутдинова. На мероприятии вручили государственные награды – медаль генерала Шаймуратова получил участник СВО Ильмир Мансуров. Эту же награду вручили Марии Егоровой – матери погибшего бойца Андрея Егорова.
В рамках мероприятия состоялась церемония вручения паспортов 18 ребятам. Впервые школьники района получили свой главный документ из рук Героя России.