Депутаты Башкирии предложили новые ограничения для въезда мигрантов

Депутаты Госсобрания предложили ограничить въезд в страну мигрантов, судимых за тяжкие или особо тяжкие преступления. В Курултае подготовили поправки в федеральные законы «О порядке выезда из России и въезда в страну» и «О правовом положении иностранных граждан в государстве».