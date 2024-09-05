Депутаты Башкирии предложили новые ограничения для въезда мигрантов

Депутаты Госсобрания предложили ограничить въезд в страну мигрантов, судимых за тяжкие или особо тяжкие преступления. В Курултае подготовили поправки в федеральные законы «О порядке выезда из России и въезда в страну» и «О правовом положении иностранных граждан в государстве».
Председатель парламента Константин Толкачёв сообщил, что тенденция роста числа и тяжести совершаемых преступлений и общественный запрос диктуют необходимость усиления мер по обеспечению национальной безопасности. Он сослался на данные генпрокурора Игоря Краснова, согласно которым в 2023 году количество преступлений, совершенных нелегальными и трудовыми мигрантами, выросло на 75%.