В Уфе прошло заседание Общественного совета при Минтуризма Башкирии

Гуманитарная помощь бойцам специальной военной операции, социальные проекты, участие в государственных программах. Эти и другие вопросы рассмотрели на заседании Общественного совета при Министерстве предпринимательства и туризма Башкортостана. Общественный совет предпринимателей объединяет более 30 членов, работающих в различных направлениях.

Сегодня на заседании обсудили актуальные вопросы, волнующие представителей бизнеса. По словам участников, несмотря на то, что в Башкортостане реализуются госпрограммы поддержки предпринимателей, не все знают о субсидиях и грантах в республике. На заседании отметили постоянное участие представителей бизнеса в оказании помощи участникам СВО и членам их семей. Предприниматели намерены и дальше развивать это направление деятельности.