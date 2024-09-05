Радий Хабиров посетил линию боевого соприкосновения в зоне СВО

Видеофрагменты посещения Радием Хабировым зоны СВО вызвали бурное обсуждение в интернете. Особенно — это видео. На кадрах общения главы республики с бойцами из Башкортостана слышно, как в это время поблизости работает артиллерия и ПВО. Многие пользователи в комментариях задаются вопросом: почему высшее должностное лицо региона находится практически на фронтовой территории в местах активных боёв?
Советник Главы Башкортостана по взаимодействию с военнослужащими Алик Камалетдинов, который сопровождал Радия Хабирова в поездке, прокомментировал нам эти опасения.