Радий Хабиров посетил линию боевого соприкосновения в зоне СВО

Видеофрагменты посещения Радием Хабировым зоны СВО вызвали бурное обсуждение в интернете. Особенно — это видео. На кадрах общения главы республики с бойцами из Башкортостана слышно, как в это время поблизости работает артиллерия и ПВО. Многие пользователи в комментариях задаются вопросом: почему высшее должностное лицо региона находится практически на фронтовой территории в местах активных боёв?

Советник Главы Башкортостана по взаимодействию с военнослужащими Алик Камалетдинов, который сопровождал Радия Хабирова в поездке, прокомментировал нам эти опасения.

В первую очередь хочу заметить, что Радий Фаритович посещает наши воинские части, и в этот раз он подъехал на максимальное возможное расстояние до наших воинских частей подразделений. Мы всегда гарантируем, что всё будет безопасно, спасибо большое ребятам-шаймуратовцам и ребятам других подразделений башкирских частей, которые организовали безопасную поездку для нашего главы. Он был очень близко к линии боевого соприкосновения, но я вас уверяю, безопасность была обеспечена.

Алик Камалетдинов, советник Главы Республики Башкортостан по вопросам взаимодействия с военнослужащими
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