Радий Хабиров посетил линию боевого соприкосновения в зоне СВО

В первую очередь хочу заметить, что Радий Фаритович посещает наши воинские части, и в этот раз он подъехал на максимальное возможное расстояние до наших воинских частей подразделений. Мы всегда гарантируем, что всё будет безопасно, спасибо большое ребятам-шаймуратовцам и ребятам других подразделений башкирских частей, которые организовали безопасную поездку для нашего главы. Он был очень близко к линии боевого соприкосновения, но я вас уверяю, безопасность была обеспечена.

Алик Камалетдинов, советник Главы Республики Башкортостан по вопросам взаимодействия с военнослужащими