На выборах в Башкирии будут работать около 13000 наблюдателей

В период выборов Главы Башкортостана на участках для голосования будут работать около 13 тыс. независимых наблюдателей. Это лица, прошедшие специальное обучение и подготовленные штабом Общественной палаты. Большинство из них — опытные специалисты, которые анализируют ход политических кампаний.