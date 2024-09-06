В Башкирии благодаря пожарному извещателю спаслась семейная пара

Накануне поздно вечером в частном доме в селе Менеузтамак Миякинского района произошло сильное задымление. Спастись удалось благодаря пожарному извещателю, который был установлен на кухне, сообщает пресс-служба госкомитета Башкирии по ЧС.

В одной из комнат 64-летняя женщина смотрела телевизор, ее 67-летний муж спал. Внезапно сработал сигнал извещателя. Хозяйка забежала на кухню, которая уже была вся в дыму из-за загоревшейся электропроводки.