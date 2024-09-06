В Башкирии 89-летний сельчанин приехал голосовать на самодельной технике

В Башкирии продолжаются выборы главы республики, которые пройдут 6, 7 и 8 сентября. Голосующие приезжают к избирательным участкам всеми возможными способами.
Так, издание «Янаульские зори» рассказало о 89-летнем жителе села Зайцево Владимире Зворыгине, который приехал к участку на самодельной технике. Пенсионер не пропускает важные для республики события и всегда старается участвовать в общественной жизни села.
До выхода на заслуженный отдых Владимир Михайлович 45 лет проработал трактористом. Имеющиеся знания и опыт использует в повседневной жизни – смастерил технику. С возрастом пенсионеру стало несколько сложнее ходить и теперь по селу он перемещается на своей «машине».
Фото: «Янаульские зори».