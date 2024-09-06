В Башкирии молодежь принимает самое активное участие в выборах

Наша молодежь прекрасно понимает, что сегодня в тех условиях, которых находится наша страна, быть вне политики просто невозможно. И при проявлении активной гражданской позиции в выборах, молодые люди чувствуют свою сопричастность к отражению атак, направленных на нашу Россию. Мы часто видим, как ребята сами проявляют инициативу при реализации тех или иных проектов, предлагают свои идеи. Надо отметить, что наша молодежь понимает, что такое выборы с детства. Их родители приходили голосовать и брали с собой на избирательные участки своих детей. Для меня это было целое событие. Помню, как с утра нас наряжали, надевали новые бантики, и мы всей семьей шли голосовать. И сегодня наша молодежь продолжает эту традицию, молодые родители объясняют детям, что значит голосование, показывают, как опускать в урну бюллетень. Это важно.

Зарина Газизова, председатель молодежной палаты при Госсобрании РБ