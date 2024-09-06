В Башкирии назвали первых победителей акции «Рахмат-2024»

Сегодня, в 14:00 6 сентября, состоялся первый розыгрыш республиканской акции. Всего были определены 30 победителей, среди всех зарегистрированных QR-билетов к двум часам дня.

За честностью проведения розыгрыша следила независимая комиссия. В ее состав вошли депутаты, предприниматели, деятели культуры, общественные активисты. Победителей определили с помощью специальной программы рандомайзер – генератора случайных чисел.

Розыгрыш в прямом эфире вела представитель оргкомитета акции «Рахмат – 2024» Регина Кадырова. Эфир транслировался на официальных страницах «Алга-Патриот» «ВКонтакте», Телеграмм, канале Rutube.Информация о выигрышных билетах размещена на сайте рахмат102.рф, на страницах в соцсетях «Алга-Патриот».

Итак, первый приз – кофемашина достается жителю Уфы. Неотъемлемого помощника семьи – мультиварку – также вручат уфимцу. Обладателями термопотов стали житель Балтачевского района и столицы республики.

Пять роботов-пылесосов достались участникам акции из Дюртюлинского, Учалинского, Миякинского, Туймазинского районов и Стерлитамака.

Обладателями пяти сертификатов номиналом в 4 тысячи рублей на покупку товаров в любом магазине торговой сети «Лукошко» стали жители Сибая, Чишминского, Аскинского, Стерлитамакского и Бурзянского районов. Два планшета достали жителю Буздякского района и Уфы. Еще один приз – ноутбук – забирает уфимец.

Удача улыбнулась жителям Мечетлинского района и Уфы, их ждут большие телевизоры. География новых владельцев смартфонов: Уфа, Илишевский район и Стерлитамак.

Умные колонки станут отличными помощниками для победителей из городов Нефтекамска, Уфы и Кумертау, а также Буздякского района.

Укрепить свое здоровье сможет участник акции «Рахмат – 2024» из Стерлитамака, благодаря выигранному призу – велосипеду.

Обладателем квадроцикла стал обладатель билета из Илишевского района.

Сегодня вечером в 20.00 пройдет второй розыгрыш ценных призов. Организаторы акции отметили, что будет проведена новая выгрузка зарегистрированных участников.