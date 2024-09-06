В Башкирии завершился первый день голосования

«Со мной в первый раз такое. Совместила приятное с полезным. Полезное – что проголосовали, а приятное – это выигрыш. У меня двое детей, у одного есть компьютер, у другого нет. Пригодится. Верить надо всегда. Я рано утром проголосовала, зарегистрировалась. И вот теперь такая приятная неожиданность», – отметила победительница.