В Башкирии завершился первый день голосования

В 20:00 в Башкирии закрылись избирательные участки, закончился первый из трех дней голосования. Жители региона шли на голосование с раннего утра. На некоторых участках наблюдались очереди: люди шли на участок прямо перед работой. В некоторых случаях на голосование шли целыми коллективами.
Целый день журналисты республиканских телеканалов, информагентств и районных изданий следили за тем, что происходит на избирательных участках.
Самую большую утреннюю активность проявили в Дюртюлинском, Баймакском, Белорецком, Чекмагушевском районах. Традиционно вне конкуренции – жители деревни Башкортостан Аскинского района, которые уже к девяти часам утра сделали 100% явку. Они приготовили свои национальные костюмы и организованно на автобусе выехали в село Старые Казанчи, где находится их избирательный участок.
А две подруги Альвина Сафаргалина из деревни Биккулово и Нурия Имангулова из деревни Пенза Чишминского района в первый день выборов решили не дожидаться автобуса и добрались до избирательного участка своим ходом - на велосипедах.
На избирательном участке в селе Федоровка среди многочисленных голосующих заметили необычную пару. Брат и сестра – Арслан и Ярослава Абдрахмановы – пришли на выборы в исторических костюмах. По их словам, на выборы они ходят постоянно, всей семьей, а в исторических костюмах они пришли, чтобы создать праздничное настроение и себе, и другим голосующим.
В Белорецком районе на избирательном участке заметили пушистого «голосующего». Местные жители пришли на выборы вместе со своим питомцем – котом Симоном.
И, конечно, в этот день на избирательных участках было много участников СВО, которые сейчас находятся дома в отпусках. В селе Мирный Благоварского района Башкирии боец с позывным «Бесс» пришел на выборы одним из первых в свой юбилейный день рождения.
«Я проголосовал за правду, за мир и процветание родной республики, — говорит боец. — Сейчас очень важно проявить сознательность, ответственность за судьбу своей родины и сделать правильный выбор. Для меня лично это принципиальная позиция».
Анастасия Патрикеева из Уфы выиграла ноутбук по итогам первого этапа розыгрыша призов акции «Рахмат-2024».
«Со мной в первый раз такое. Совместила приятное с полезным. Полезное – что проголосовали, а приятное – это выигрыш. У меня двое детей, у одного есть компьютер, у другого нет. Пригодится. Верить надо всегда. Я рано утром проголосовала, зарегистрировалась. И вот теперь такая приятная неожиданность», – отметила победительница.
Семья Мавриных из Уфы стала победителем первого этапа розыгрыша призов акции «Рахмат-2024». Они получили в подарок телевизор.
«Мы не поверили, даже когда нам позвонили и пригласили на вручение. И вот только сейчас, когда я притронулась к этому телевизору, поняла, что выиграла», — отметила супруга Эльвира.
Розыгрыши будут проходить и в субботу, и в воскресенье. Всего разыграют более 300 призов, в том числе три квартиры, машину и многие другие очень ценные призы.