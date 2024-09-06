В Башкирии стали известны победители первых розыгрышей акции «Рахмат»

В республике известны победители первого и второго розыгрыша призов акции «Рахмат». Среди зарегистрированных билетов сегодня выиграли 65. Главный приз дня — квадроцикл — достался жителю Илишевского района.

Победителя из списка участников выбирали с помощью генератора случайных чисел. Независимые эксперты следили за ходом розыгрыша. Впереди еще два дня голосования и огромное количество призов.

Чтобы стать участником розыгрыша, необходимо прийти на свой избирательный участок и выразить свою гражданскую позицию. Получить у волонтеров акции «Рахмат» браслет и QR-билет. Их выдают каждому члену семьи, включая детей. Затем нужно лишь отсканировать QR-код, зарегистрировать индивидуальный номер на сайте рахмат102.рф и ждать результаты розыгрыша.

В ночь на 9 сентября состоится еще «Ночь призов», где разыграют сразу более 130 подарков. 13 сентября все зарегистрированные билеты также примут участие в розыгрыше суперпризов, который пройдет в программе «Салям» телеканала БСТ. Среди призов — машина, путешествие для всей семьи в Сочи, путевки в санатории и дома отдыха Башкортостана, а также три квартиры в Уфе.