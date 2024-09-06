В Башкирии состоится розыгрыш призов в рамках акции «Алга всей семьей»

Все желающие могут выиграть семейную путевку в Сочи или санатории республики. Этот розыгрыш состоится уже в рамках акции «Алга всей семьей». С 6 по 8 сентября нужно прийти на свой избирательный участок с близкими, проголосовать и опубликовать об этом пост в «ВКонтакте» и/или «Одноклассниках», прикрепив семейное фото с избирательного участка и хэштеги: #всейсемьей02, #алгавсейсемьей.