В Башкирии в молодежном психологическом центре можно записать «музыку» мозга

В Республиканском молодежном психологическом центре можно записать персональную «музыку» мозга и прослушать её. Такие треки используют в качестве терапии. Их создают в специальной лаборатории учреждения, которая появилась в прошлом году, когда обновляли центр. Туда обращаются за психологической помощью и участники СВО, и их члены семей. Помимо этого, в республике проводят реновацию и других молодежных учреждений. К примеру, создают Дома молодежи. Первый такой Дом появился еще в 2021 году. Открыли его в Уфе и назвали «Йәшлек House». Теперь это точка притяжения всей молодежи столицы.

Кавалер ордена Мужества и медали «За отвагу» Оскар Ситдиков сегодня в молодежном психологическом центре. Участник специальной военной операции готовится слушать «музыку» собственного мозга. Эти датчики фиксируют ритмы его органа, а после переводят в музыкальное звучание. В каждой частоте — своя нота. Чем более синхронно работает мозг у бойца, тем красивее и слаженнее играет «оркестр» в его голове.

За счет таких звуковых волн восстанавливается функциональное состояние центральной нервной и сердечно-сосудистой систем. На это уходит 20 минут. Для ощутимого эффекта нужно пройти весь курс. Хотя бы 10 сеансов. Частоту посещений регулирует специалист лаборатории и личный психолог. Кроме этого, здесь много других аппаратов и программ, которые помогают восстановить психологическое здоровье.

В молодежном психологическом центре есть шесть консультативных кабинетов. Здесь все оформлено в домашнем стиле. Атмосфера располагает для разговоров по душам. Индивидуальные занятия с психологом проходят за чашкой чая. Есть и групповые. Набирают команду, которая будет работать с определенной темой или циклом, и в нее приходят люди с похожими проблемами. Практикуют арт, музыку, кино- и песочную терапии.