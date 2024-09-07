Рустам Набиев проголосовал на выборах Главы Башкирии вместе с семьей

В Башкирии начался второй день выборов главы республики. Голосование продлится 6, 7 и 8 сентября.
Накануне свой голос за выбранного кандидата отдал блогер Рустам Набиев. Он пришёл на избирательный участок вместе с семьёй, а бюллетень в избирательную урну ему помогла опустить дочка.
Традиционно пожилые люди, инвалиды, люди с тяжелым заболеванием, те, кто ухаживает за ними, и лица, у которых есть другие уважительные причины, смогут проголосовать на дому. Для этого нужно обратиться в свою участковую избирательную комиссию в дни ее работы, в том числе в день голосования до 14:00.
Фото: bashinform.ru