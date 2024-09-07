Выборы в Башкирии перешли свой экватор

Единый день голосования перешел свой экватор. Сегодня второй день выборов Главы Башкортостана и депутатов в местные советы. В списке кандидатов на пост руководителя региона Владимир Нагорный, представляющий партию «Справедливая Россия — патриоты за правду», Иван Сухарев — ЛДПР, Ильшат Тимерьянов, выдвинутый партией «Новые люди», Радий Хабиров от «Единой России» и Артур Шайнуров от КПРФ.