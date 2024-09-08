В Башкирии эксперты оценили трёхдневный формат выборов

Многодневный формат, который мы видим в эту кампанию, уже достаточно устоявшийся. Такой же формат мы наблюдали и в марте 2024 года на выборах главы государства, хотя изначально переходили к нему в связи с пандемией коронавируса. Но плюсы перевесили и теперь, действительно, этот формат используется. Надо сказать, что, прежде всего, это удобно людям, потому что каждый может спланировать свои выходные без необходимости похода на избирательный участок. Взять хотя бы студентов: многие из них еще до начала занятий в пятницу изъявили желание проголосовать. В отдельных селах люди идут на выборы с гармошкой, с песнями, на лошадях. Также хочу отметить, что сложилась традиция, вот эта атмосфера праздника на некоторых участках. Она укрепляется за счёт костюмированного элемента, например, мы видели голосующих в костюме тираннозавра, в костюме миньонов и т. д. То есть для большинства выборы — это не какой-то сложный долг, а участие в общественной жизни.

Александр Кобыскан, старший научный сотрудник Института стратегических исследований АН РБ