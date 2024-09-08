В Башкирии на выборы главы республики приходят семьями

В Башкирии продолжаются трёхдневные выборы главы республики. В регионе сложилась добрая традиция приходить на выборы всей семьёй. Корреспонденты ИА «Башинформ» рассказали о самых запоминающихся избирателях этого года.

В Нефтекамске исполнить свой гражданский долг пришла Наталья Фархутдинова, которая воспитывает 16 детей. На избирательный участок она привела восемь из них.

В Абзелиловском района многодетная семья из села Аскарово пришла на выборы в полном составе – супружеская пара и девять детей.

В Учалинском районе многодетная семья Алибаевых из села Имангулово пришла на избирательный участок без отца семейства, который уехал на вахту. Мама семейства отметила, что выборы они никогда не пропускают.

В Благоварском районе в селе Тан на выбор пришла учительница местной школы и привела с собой четырёх детей, которых надеется приучить к активной гражданской позиции с малых лет.

В Стерлитамакском районе многодетная семья Акчулпановых из деревни Кучербаево привела с собой двух сыновей и двух дочерей. Супруги отметили, что в детстве сами ходили на выборы с родителями.

В Чишминском районе на избирательный участок с детьми пришла мама семейства из восьми человек. Каждый член семьи получил QR-билет и теперь надеется стать победителем акции «Рахмат».

В Ермекеевском районе многодетная семья из села Усман-Ташлы не только привела на избирательный участок восьмерых детей, но и нарядилась в национальные костюмы.

Многодетная семья из Белебеевского района, которая воспитывает пятерых детей, пришла на выборы одной из первых. Семейство получило семь розыгрышных билетов.

В Салаватском районе на выборы пришла многодетная семья врачей. Отец семейства – известный в районе хирург, а мама – врач-офтальмолог.

В селе Большеустьикинское дружную семью на избирательный участок привёл имам-хатиб центральной мечети. Младшему ребёнку в семье исполнился месяц.

В Хайбуллинском районе на избирательный участок пришла супружеская пара из села Акъяр. Супруги привели на выборы и трёх сыновей, которые ещё не могут голосовать, но уже учатся быть ответственными гражданами.