В Уфе пациенты голосуют прямо в больницах

Свои голоса отдают и пациенты больниц, не имеющие возможности проголосовать на избирательном участке по месту проживания. Для них организовали закрытые участки, а для маломобильных и тех, кто перенес операцию, подготовили переносные ящики.

Бюллетени, плакат с кандидатами и пустой переносной ящик – с таким набором в палаты пациентов входят члены избирательной комиссии. Как и многие другие, пребывающие в уфимской 21-й больнице, свой выбор сделала и Ануза Хафизова. Раньше к ней приходили на дом, поэтому процедура выборов вне участка уже не в новинку.

Ко мне домой, конечно, приходят. Я инвалид второй группы, я не могу много ходить. Жить-то хорошо надо. И государство чтобы держало людей хорошо. Чтобы было, что кушать, чтобы было все хорошо. Ануза Хафизова, пациентка городской клинической больницы №21

В больнице за три дня голосования более 100 человек опустят свои бюллетени в избирательные урны. Выборы в стенах лечебных заведений или на дому проводятся для всех заболевших или маломобильных граждан, при условии, что они подали заявку за три дня до старта выборов.

Здесь организована закрытая участково-избирательная комиссия, чтобы пациенты могли свой голос отдать за кандидата, которого они хотят видеть. Проголосовать могут все пациенты, которые успели подать заявление на голосование не по месту основного пребывания. Евгений Фролов, председатель УИК, заместитель главного врача по хирургии ГКБ №21

Процедура выбора кандидата стандартна: пациенты предъявляют паспорт, после чего им выдают бланк.

Для меня очень важно сделать свой выбор, тем самым поддержать правильного кандидата, который должен быть у нас избран. Поэтому я, даже находясь сейчас в больнице, узнала, что здесь есть возможность проголосовать, и решила поучаствовать. Ляйсан Раянова, пациентка городской клинической больницы №21

На выходе так же, как и на всех участках, выдают индивидуальный QR-код, который можно зарегистрировать на сайте рахмат102.ру и принять участие в розыгрыше ценных призов, а также браслет, по которому можно приобрести товар со скидкой у партнеров акции.