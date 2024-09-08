В Уфе пациенты голосуют прямо в больницах

Свои голоса отдают и пациенты больниц, не имеющие возможности проголосовать на избирательном участке по месту проживания. Для них организовали закрытые участки, а для маломобильных и тех, кто перенес операцию, подготовили переносные ящики.
Бюллетени, плакат с кандидатами и пустой переносной ящик – с таким набором в палаты пациентов входят члены избирательной комиссии. Как и многие другие, пребывающие в уфимской 21-й больнице, свой выбор сделала и Ануза Хафизова. Раньше к ней приходили на дом, поэтому процедура выборов вне участка уже не в новинку.
В больнице за три дня голосования более 100 человек опустят свои бюллетени в избирательные урны. Выборы в стенах лечебных заведений или на дому проводятся для всех заболевших или маломобильных граждан, при условии, что они подали заявку за три дня до старта выборов.
Процедура выбора кандидата стандартна: пациенты предъявляют паспорт, после чего им выдают бланк.
На выходе так же, как и на всех участках, выдают индивидуальный QR-код, который можно зарегистрировать на сайте рахмат102.ру и принять участие в розыгрыше ценных призов, а также браслет, по которому можно приобрести товар со скидкой у партнеров акции.
Так, до конца дня у жителей республики есть возможность отдать свой голос за одного из кандидатов на пост главы региона. Ровно в 8 вечера закроются избирательные участки и начнется подсчет голосов.