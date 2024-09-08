В Уфе прошло очередное вручение призов победителям акции «Рахмат-2024»

Из ближайших районов люди стараются приехать поскорее. Но в любом случае призы всегда дождутся своих обладателей. Также организаторами были определены очередные счастливчики. Их имена объявляют дважды в день – в 14:00 и 20:00. Результаты каждого розыгрыша публикуются на сайте рахмат102.рф.

Сегодня, с 8 на 9 сентября, состоится еще и «Ночь призов», где разыграют сразу более 130 подарков. 13 сентября все зарегистрированные билеты также примут участие в розыгрыше суперпризов, который пройдет в программе «Салям» телеканала БСТ. Среди призов – машина, путешествие для всей семьи в Сочи, путевки в санатории Башкортостана, а также три квартиры в Уфе.