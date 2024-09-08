В Уфе МЧС Башкирии организовало выставку ретро-техники и полевую кухню

Выставка ретро-техники 1900-х годов, полевая кухня и тематические квесты. На площадке перед Уфимской детской филармонией сотрудники МЧС Башкортостана организовали мероприятие для своих коллег, их семей, ветеранов и жителей столицы.

Представители Госкомитета республики по ЧС рассказали о порядке проведения сердечно-легочной реанимации, сотрудники муниципальной пожарной части поднимали детей вверх на спецтехнике, а собаки-спасатели под руководством профессиональных кинологов показали свои умения и навыки. В их числе был и десятилетний пёс Торин, который прошлой зимой помогал спасателям находить пострадавших и погибших при землетрясении в Турции – на мероприятии он был в центре внимания детей и взрослых.