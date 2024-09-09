В Башкирии стали известны победители розыгрыша «Ночь призов»

Победителей определили 8 сентября в 21:00 часов. Суперпризы получили 130 жителей республики. За процессом следила независимая комиссия. Розыгрыш проводился среди всех серий QR-билетов акции «Рахмат-2024» с помощью лототрона и программы случайного отбора победителей среди лиц, зарегистрировавших QR-билет с 6 сентября 8:00 часов до 8 сентября 21:00 часов на сайте рахмат102.рф.

Все победители выбирались случайно. В розыгрыше использовались 2 лототрона: в одном из них находились шары с сериями билетов, в другом – изображения 130 призов. Всего было 64 серии. Серия – это две буквы в начале каждого уникального кода билета.

Шанс быть выбранным был у каждого шара, а потому победа зависила только от удачи.

Затем рандомайзер определял победителя среди всех зарегистрированных билетов выпавшей серии. Для каждой серии из двух экземпляров было оазыграно по два приза.

Фото №1 - В Башкирии стали известны победители розыгрыша «Ночь призов»

Для двух уфимских серий – УФ и УА – было разыграно по три приза.

Обладателями велосипеда и смартфона стали жители Зианчуринского района, а в Архангельский район отправятся велосипед и телевизор.

Владельцами смартфона и робота-пылесоса стали победители из Янаульского района. Призы – квадроцикл и тур выходного дня отправятся в Иглинский район. Жителям Туймазинского района посчастливилось выиграть телевизор и смартфон.

Участники акции из Шаранского района получат телевизор и электровелосипед. Удача улыбнулась представителям Бурзянский район. Они выиграли велосипед и телефон. Полезные призы – кофемашина и телевизор станут помощниками для победителей из Октябрьского.

Фото №2 - В Башкирии стали известны победители розыгрыша «Ночь призов»

Смартфон и велосипед ждут жителей из Белокатайского района. Жителям Куюргазинского района необходимо забрать из Уфы два телевизора.

Термопот и кофемашину попадут в руки победителям Кигинского района. Обладатели телевизора и смартфона – представители Зилаирского района.

В Стерлитамак уедут телевизор и робот-пылесос, а в Бураевский район смартфон и телевизор. Участники «Рахмата» из Чишминского района смогут отдохнуть в санатории Башкирии и прокатиться на новеньком велосипеде.

Призы в виде велосипеда и телефона получат жители Стерлитамакского района. В город Агидель организаторы готовы отправить телевизор и ноутбук. Два велосипеда попадут в Илишевский район, а смартфон и умная колонка станут помощниками для жителей Межгорье.

Подарки в виде смартфона и тура выходного дня получат победители из Нефтекамска. Разыгранные ноутбук и велосипед достались жителям Бакалинского района.

Фото №3 - В Башкирии стали известны победители розыгрыша «Ночь призов»
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии

Владельцы умной колонки и смартфона – участники акции «Рахмат» из Ермекеевского района, а велосипеда и телевизора – победители из Аургазинского района.

Счастливчикам из Кумертау достались велосипед и умная колонка, а в Ишимбай отправится телевизор и умная колонка.

Умную колонку и смартфон выиграли жители Бирского района. Еще выигрышными оказались билеты из Учалинского района, его владельцы получили телефон и ноутбук. Два смартфона забирают представители Салавата, а велосипед, два смартфона, ноутбук, термопот, велосипед попадут в руки уфимцев. Татышлинцы могут забрать две умные колонки, а победители из Белорецкого района – два телевизора. В Балтачевский район уедут робот-пылесос и умная колонка.

Владельцами умной колонки и смартфона стали жители Кармаскалинского района. В Чекмагушевский район отправятся смартфон и телевизор, а в Дюртюлинский район – термопот и умная колонка. Смартфон и умную колонку выиграли жители Сибая.

Фото №4 - В Башкирии стали известны победители розыгрыша «Ночь призов»

Жителям Белебеевского района вручат два смартфона, а победителям Благовещенского выдадут также смартфон и велосипед.

Зарегистрированные билеты из Салаватского района получат смартфон и телевизор.

Счастливыми обладателями термопота и электровелосипеда стали жители Мелеузовского района. В Уфимский район готовы отправиться термопот и смартфон. Жители Бижбулякского района получат велосипед и смартфон, а победители из Федоровского района выиграли смартфон и велосипед.

Участники акции «Рахмат» из Благоварского района достались умная колонка и кофемашина.

Жители Хайбуллинского района заберут два телевизора, а Стерлибашевского района – велосипед и умная колонка.

Разыгранные робот-пылесос и велосипед достаются счастливчикам из Гафурийского района. Еще два приза – термопот и велосипед попадут в руки жителям Мишкинского района.

В Нуримановский район организаторы отправят велосипед и электросамокат. Еще один велосипед и умная колонка достанутся победителям Калтасинского района.

Альшеевцам достались смартфон и умная колонка, а жителям Буздякского района получат смартфон и мопед. Умная колонка и велосипед попадут в руки двух жителей Дуванского района.

Владельцы смартфона и ноутбука – победители из Караидельского района. Забрать два смартфона уже могут участники акции из Давлекановского района.

Миякинцам выдалась возможность забрать ноутбук и умную колонку, а жителям Мечетлинского района удалось выиграть электросамокат и робот-пылесос. В Баймакский район отправятся два телевизора. Телевизор и велосипед достались избирателям из Абзелиловского района. Жителям Аскинского района выпал шар с изображением телевизора и умной колонки.

Еще два ценных приза – робот-пылесос и тур выходного дня достанутся победителям из Кушнаренковского района. Победителям Кугарчинского района выдадут два новеньких велосипеда. Завершился розыгрыш победой жителей из Краснокамского района. Они выиграли два смартфона.

Информацию о выигрышных билетах можно найти на сайте рахмат102.рф и на страницах в соцсетях «Алга-Патриот».

13 сентября зарегистрированные билеты примут участие в розыгрыше суперпризов «Зур Рахмат», который пройдет в прямом эфире БСТ. Среди призов – три квартиры, автомобиль, тур в Сочи и путевки в санатории и дома отдыха Башкортостана.

Подписка Google News Google News
Получайте уведомления на
главные новости Башкирии
в смартфон
Волна
уфавсердце