В Башкирии сотрудник МЧС спас от гибели женщин и детей

Частный жилой дом загорелся в селе Старая Мушта в Краснокамском районе республики. Черный дым из-под крыши соседского дома заметил водитель 37 пожарно-спасательной части МЧС Башкортостан Динар Аглямов, который приехал в село навестить родителей.

Как сообщает пресс-служба МЧС по региону, мужчина сразу же забежал внутрь горящего строения и стал выводить жильцов на улицу. Сначала Динар сопроводил женщину, 82-летнюю бабушку и 7-летнего малыша.

Позже стало известно, что на втором этаже находился еще один ребенок. Мужчина поднялся наверх и увидел спящего 12-летнего мальчика. Он тут же схватил школьника за руку и поспешил на свежий воздух.

Пока спускался, заметил на полу еще одну бабушку, 84 лет. Динар поднял ее на руки и вынес на улицу. К этому времени прибыли огнеборцы, и он стал им помогать тушить пожар.

Никто не пострадал. По одной из версий дознавателя МЧС России, пожар мог возникнуть из-за неисправности электропроводки на втором этаже.