В Башкирии по поручению Радия Хабирова займутся цифровизацией муниципалитетов

Сегодня в ходе оперативного совещания правительства в ЦУРе был представлен рейтинг развития муниципальных онлайн-услуг городов и районов региона за 6 месяцев текущего года.
Как сообщил министр цифрового развития госуправления Башкирии Геннадий Разумкин, в пятерку лучших вошли Калтасинский, Благоварский, Стерлибашевский, Давлекановский районы и Стерлитамак. Однако пока в «красной зоне» остаются Татышлинский, Баймакский, Ишимбайский, Аургазинский и Зианчуринский районы.
Руководитель региона поручил повысить уровень цифровизации за оставшиеся полгода.
Фото: скриншот трансляции