В Башкирии по поручению Радия Хабирова займутся цифровизацией муниципалитетов

Полагаю, Уфе надо в зеленую зону войти. По Баймакскому, Татышлинскому, Аургазинскому, Зианчуринскому и Ишимбайскому районам маловато. Раз другие сделали почти 100% за полугодие, то пусть подтянутся остальные главы. Подтягивайте эту историю из красной зоны. Понимаю, непростая работа, но, когда мы начинали, показатели были существенно меньше, но у других муниципалитетов же все получается.

Радий Хабиров, Глава Башкирии