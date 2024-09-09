В Башкирии по поручению Радия Хабирова займутся цифровизацией муниципалитетов

Сегодня в ходе оперативного совещания правительства в ЦУРе был представлен рейтинг развития муниципальных онлайн-услуг городов и районов региона за 6 месяцев текущего года.

Фото №1 - В Башкирии по поручению Радия Хабирова займутся цифровизацией муниципалитетов

Как сообщил министр цифрового развития госуправления Башкирии Геннадий Разумкин, в пятерку лучших вошли Калтасинский, Благоварский, Стерлибашевский, Давлекановский районы и Стерлитамак. Однако пока в «красной зоне» остаются Татышлинский, Баймакский, Ишимбайский, Аургазинский и Зианчуринский районы.

Руководитель региона поручил повысить уровень цифровизации за оставшиеся полгода.

Полагаю, Уфе надо в зеленую зону войти. По Баймакскому, Татышлинскому, Аургазинскому, Зианчуринскому и Ишимбайскому районам маловато. Раз другие сделали почти 100% за полугодие, то пусть подтянутся остальные главы. Подтягивайте эту историю из красной зоны. Понимаю, непростая работа, но, когда мы начинали, показатели были существенно меньше, но у других муниципалитетов же все получается.

Радий Хабиров, Глава Башкирии

Фото: скриншот трансляции

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