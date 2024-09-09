Минфин Башкирии отметил 105-летие

Свой профессиональный праздник отметили финансисты. В этом году дата особенная, поскольку Минфин также отметил 105-летие со дня основания. Ведомство играет одну из ключевых ролей в распределении расходов и доходов в системе бюджета. Особенно сейчас перед сотрудниками непростая задача.
Как отметил на праздничном совещании Премьер-министр региона, доходы и расходы консолидированного бюджета выросли на 100 млрд рублей. Благодаря грамотной политике Министерству финансов удается пополнять казну, в том числе привлекая средства из федерального бюджета.
Минфин — проводник многих преобразований. За заслуги и личный вклад в обеспечение проведения единой финансовой, бюджетной и налоговой политики на территории республики наградили ветеранов отрасли и передовиков. В их числе как рядовые сотрудники, так и экс-министр финансов, а также трудовые династии, чей общий стаж превышает 100 лет.