Минфин Башкирии отметил 105-летие

Свой профессиональный праздник отметили финансисты. В этом году дата особенная, поскольку Минфин также отметил 105-летие со дня основания. Ведомство играет одну из ключевых ролей в распределении расходов и доходов в системе бюджета. Особенно сейчас перед сотрудниками непростая задача.

Как отметил на праздничном совещании Премьер-министр региона, доходы и расходы консолидированного бюджета выросли на 100 млрд рублей. Благодаря грамотной политике Министерству финансов удается пополнять казну, в том числе привлекая средства из федерального бюджета.

Главное же достижение — это направленность каждого бюджетного рубля на процветание республики. Благодаря такой слаженной работе мы полноценно и своевременно исполняем все наши социальные обязательства. Помогаем бизнесу. Обеспечиваем устойчивое развитие республики в условиях внешнего санкционного давления. Действенно поддерживаем участников специальной военной операции и членов их семей. Андрей Назаров, Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан