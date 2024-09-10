В России проработают вопрос о выплатах многодетным ко Дню семьи, любви и верности

Напомним, ранее был подписан закон о ежегодной выплате семьям, в которых воспитывается двое и больше детей и оба родителя работают, но при этом доход семьи не превышает 1,5 прожиточных минимума. Добавим, что в Башкирии на материальную поддержку могут рассчитывать абсолютно все семьи независимо от их материального благополучия и количества детей.