В Башкирии появятся новые пункты весового контроля

Сейчас идет проработка потенциальных площадок под них. Это стало основной темой совещания в формате «Транспортного часа», которое провёл Радий Хабиров.

Ранее на дорогах региона установили 20 пунктов весогабаритного контроля. Но водители грузовиков, которые ездят с нарушениями, часто объезжают такие посты по дорогам местного значения.

Глава республики поручил Минтрансу представить предложения по размещению новых пунктов. Также обсудили ход ремонта «фонящих» дорог. Программу запустили по инициативе Радия Хабирова. В этом году завершат ремонт 51 участка трасс протяжённостью 104 км. Программа продолжится и в следующем году. Также в 2024-м планируют привести в порядок 20 подъездных дорог к садам.