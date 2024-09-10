В Башкирии ввели новые меры поддержки для многодетных семей

В Башкирии с 1 сентября ввели новые меры поддержки для многодетных семей. По достижении совершеннолетия старшего ребенка, семья, имеющая трех и более детей, не теряет статус многодетной. С недавнего времени вступили в силу новые финансовые меры поддержки, доступные семьям до достижения старшим из детей 23 лет, при условии, что они продолжают обучение в колледжах или вузах.

Теплая погода располагает к тому, чтобы прогуляться с друзьями или, как сделала многодетная мама Диана Сухарева, всей семьей. Пока глава семейства находится в командировке, его жена с детьми проводят время в парке. По возвращении все вместе обязательно сходят на спектакль в один из театров города — приобщать детей к культуре можно бесплатно или с большой скидкой — для этого в республике созданы все условия.

Мы по справке тоже, по многодетности с 50% на все вот эти музеи, театры, где-то даже бесплатно, кинотеатры. А в садики приезжают театры, цирки, все, что полагается, — тоже, по сумме меньше, чем обычному ребенку. Диана Сухарева, многодетная мама

В семье Сухаревых — две школьницы и трехлетний мальчик. Подтвердив статус многодетной семьи, они получают субсидию на оплату услуг ЖКХ, ежемесячное пособие, а также освобождены от транспортного и имущественного налогов.

Для большой семьи каждая копейка, так скажем, дорога, и получается, что льготная очередь вот ребенку в садик досталась. Я написала заявление, что мы многодетные, показала то же самое удостоверение, и по льготной очереди уже, двух лет нам не было, мы пошли в детский сад. То есть, все привилегии для того, чтобы быть многодетными, так скажем. Диана Сухарева, многодетная мама

Младшему сыну, Кириллу, до трех лет полагалась бесплатная молочная кухня. А четыре года назад старшим — Вике и Веронике — выдали по «портфелю первоклассника» и частично возместили покупку школьной формы. Также им полагается путевка в детский лагерь, но пока они проводят время с друзьями и братиком.

Мы ходим в школу, потом мы ходим с одноклассницами, со всем классом в парк гулять — в парк Первомайский, и проводим время с Кириллом — в саду с ним играем, пока родители там просто дела делают, мы с братиком сидим. Мы играем с ним во всякие тачки, машинки, хоть мы этого не хотим, мы уже взрослые, но мы с ним играем. Вероника Сухарева, дочь

Сейчас родители оформляют для учениц бесплатный проезд, они уже подали необходимые документы. В течение учебного года школьники 19 городов республики смогут бесплатно совершить 44 поездки в месяц на общественном транспорте. Для этого нужно предоставить в администрацию города или района пакет документов и номер социальной транспортной карты. Это одна из новых мер поддержки для многодетных семей, стартовавшая с 1 сентября.

Семьи имеют право на новую транспортную льготу, получать частичную компенсацию стоимости обучения ребенка в колледже, выплату на четверых и более детей, а также в приоритетном порядке могут оформлять социальный контракт и получать другие федеральные и региональные меры. Ленара Иванова, министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан

Также в регионе поддержат многодетных родителей, чьи дети учатся в ссузах, при условии, что в семье трое и более несовершеннолетних, если обучающийся от 18 до 23 лет получает среднее профессиональное образование впервые, а также учится и проживает на территории Башкортостана. В виде компенсации им вернут до половины стоимости обучения или до 30 тысяч рублей за один учебный год.

Республика заботится о многодетных семьях, предоставляя возможность развиваться в комфортных условиях. Глава Башкортостана ставит в приоритет повышение уровня жизни населения.

Мы слишком увлеклись материальными благами, карьерой, зарабатыванием денег. Забывая при этом, что самое главное — счастье отцовства и материнства. Ведь наш путь — это крепкие семьи, многодетность, воспитание детей с опорой на законы добра, совести, честного труда, семьи и верности. Радий Хабиров