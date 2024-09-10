В Башкирии ввели новые меры поддержки для многодетных семей

В Башкирии с 1 сентября ввели новые меры поддержки для многодетных семей. По достижении совершеннолетия старшего ребенка, семья, имеющая трех и более детей, не теряет статус многодетной. С недавнего времени вступили в силу новые финансовые меры поддержки, доступные семьям до достижения старшим из детей 23 лет, при условии, что они продолжают обучение в колледжах или вузах.
Теплая погода располагает к тому, чтобы прогуляться с друзьями или, как сделала многодетная мама Диана Сухарева, всей семьей. Пока глава семейства находится в командировке, его жена с детьми проводят время в парке. По возвращении все вместе обязательно сходят на спектакль в один из театров города — приобщать детей к культуре можно бесплатно или с большой скидкой — для этого в республике созданы все условия.
В семье Сухаревых — две школьницы и трехлетний мальчик. Подтвердив статус многодетной семьи, они получают субсидию на оплату услуг ЖКХ, ежемесячное пособие, а также освобождены от транспортного и имущественного налогов.
Младшему сыну, Кириллу, до трех лет полагалась бесплатная молочная кухня. А четыре года назад старшим — Вике и Веронике — выдали по «портфелю первоклассника» и частично возместили покупку школьной формы. Также им полагается путевка в детский лагерь, но пока они проводят время с друзьями и братиком.
Сейчас родители оформляют для учениц бесплатный проезд, они уже подали необходимые документы. В течение учебного года школьники 19 городов республики смогут бесплатно совершить 44 поездки в месяц на общественном транспорте. Для этого нужно предоставить в администрацию города или района пакет документов и номер социальной транспортной карты. Это одна из новых мер поддержки для многодетных семей, стартовавшая с 1 сентября.
Также в регионе поддержат многодетных родителей, чьи дети учатся в ссузах, при условии, что в семье трое и более несовершеннолетних, если обучающийся от 18 до 23 лет получает среднее профессиональное образование впервые, а также учится и проживает на территории Башкортостана. В виде компенсации им вернут до половины стоимости обучения или до 30 тысяч рублей за один учебный год.
Республика заботится о многодетных семьях, предоставляя возможность развиваться в комфортных условиях. Глава Башкортостана ставит в приоритет повышение уровня жизни населения.
Так, семья Сухаревых уже пользуется частью новых мер поддержки, а помимо этого, получив материнский капитал, полностью погасили ипотеку, тем самым обеспечив своим детям стабильное будущее.