Радий Хабиров встретился с участником программы «Время героев» Оскаром Ситдиковым

Глава Башкортостана встретился с участником программы «Время героев» Оскаром Ситдиковым. Уроженец республики более двух лет исполнял воинский долг в зоне спецоперации и награжден орденом генерала Шаймуратова.

В июле 2024 года он стал участником президентской кадровой программы «Время героев». Оскар Ситдиков стажируется в администрации Главы Башкортостана под наставничеством Радия Хабирова. Участник программы поблагодарил руководителя региона за предоставленную возможность увидеть процессы управления регионом изнутри.

В управленческой команде Башкортостана стажируются еще два участника специальной военной операции – Герои России Степан Белов и Борис Дудко.

Во время стажировки я побывал в различных управлениях, в департаментах, а также в Правительстве республики и в муниципалитетах региона. Работа насыщенная – свободного времени практически нет.

Оскар Ситдиков, участник программы «Время героев», участник специальной военной операции, кавалер ордена Мужества и Генерала Шаймуратова
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