Радий Хабиров встретился с участником программы «Время героев» Оскаром Ситдиковым

Глава Башкортостана встретился с участником программы «Время героев» Оскаром Ситдиковым. Уроженец республики более двух лет исполнял воинский долг в зоне спецоперации и награжден орденом генерала Шаймуратова.
В июле 2024 года он стал участником президентской кадровой программы «Время героев». Оскар Ситдиков стажируется в администрации Главы Башкортостана под наставничеством Радия Хабирова. Участник программы поблагодарил руководителя региона за предоставленную возможность увидеть процессы управления регионом изнутри.
В управленческой команде Башкортостана стажируются еще два участника специальной военной операции – Герои России Степан Белов и Борис Дудко.