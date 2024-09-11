Радий Хабиров встретился с участником программы «Время героев» Оскаром Ситдиковым

Во время стажировки я побывал в различных управлениях, в департаментах, а также в Правительстве республики и в муниципалитетах региона. Работа насыщенная – свободного времени практически нет.

Оскар Ситдиков, участник программы «Время героев», участник специальной военной операции, кавалер ордена Мужества и Генерала Шаймуратова