В Уфу прибыл проект «Герои с нашего двора»

«Герои с нашего двора» в Уфе. В башкирскую столицу во второй раз прибыла сотня участников всероссийского проекта «Поезд героев». Среди них – талантливые дети из Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, Сибирского федерального округа и других регионов страны. Каждый из них достиг наивысших результатов на всероссийском и международном уровнях в спорте, образовании и культуре, также среди них есть кадеты и юнармейцы. В каждом городе маршрута Новосибирск – Ростов-на-Дону для гостей проводят экскурсии и мастер-классы, рассказывают об особенностях региона. Уфа стала промежуточным пунктом.

Вот уже пятые сутки по железным дорогам необъятной страны колесит «Поезд героев». В вагонах – сотня юных дарований из 15 регионов страны. Их путь лежит через девять городов, среди которых Уфа стала пятой по счету. Несмотря на долгую дорогу, ребята пребывают в хорошем настроении и в ожидании, что же им приготовила башкирская столица.

А Уфа встретила гостей с присущим национальным колоритом. Костюмы, музыка, танцы, как и полагается гостеприимному краю. Артисты детской филармонии исполнили для гостей попурри из известных башкирских мелодий, а девушки подарили народный танец с чашками и самоваром.

Среди юных путешественников есть и представители Башкортостана. Самира Халилова – 10-классница из Иглинского района. Возможность стать участницей «Поезда героев» получила, благодаря активной творческой деятельности и победам в различных конкурсах. А вот представитель из Херсонской области давно хотел узнать Россию поближе.

Программа расписана на весь день: посещение музеев, достопримечательностей, памятников и даже обед с дегустацией башкирских блюд. А знакомство с Уфой началось с главной исторической площади города.