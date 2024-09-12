В Уфе в лимонарии прошла акция ко Дню лесовода

Участники мероприятия срезали на зиму бананы. Банан относится к травянистым растениям. В природной среде он достигает до 15 метров в высоту. В условиях лимонария вырасти до этой величины нет возможности.

И если с осени не срезать верхушки, есть вероятность, что зимой они разрушат крышу теплицы. После срезки толстые стволы травы не вывозят на помойку, а используют как натуральные удобрения.