В селе Башкирии детские игры с огнем привели к крупному пожару

В селе Краснохолмский огнеборцы тушат крупный пожар. По предварительной информации пресс-службы МЧС по Башкирии, пожар случился из-за детских шалостей с огнем.

На указанной территории очень плотная застройка, из-за чего пламя быстро перекинулось с надворных построек на два жилых дома и шесть нежилых помещений.

К настоящему времени открытое горение ликвидировано, распространение огня остановлено. Пожарные продолжают борьбу с огнем. Погибших и пострадавших нет, отметили в ведомстве.

По данным дознавателя МЧС России, к своим родителям приехала женщина с семью детьми в возрасте от 6 до 8 лет. Сообщается, что в какой-то момент дети пропали из виду, после чего вскоре начался пожар.