Известно, когда завершится реконструкция Бельского моста в Уфе

Реконструкция на Бельском мосту завершится в августе следующего года. На данный момент металлоконструкции с первой по восьмую опоры, если считать со стороны аэропорта, собраны на 100 процентов.
Полностью также выполнен демонтаж старых элементов. Но, к примеру, арку на мост вернут в прежнем виде – она считалась визитной карточкой столицы, кроме того, выполняет поддерживающую функцию. До конца года строители планируют завершить все монтажные работы, останется уложить асфальт. Стоимость работ по контракту – 4 миллиарда рублей.
Напомним, ремонтировать сооружение 1956 года постройки пришлось из-за аварийного состояния, по завершении габариты не поменяются. Работы, по словам специалистов, идут в срок.