В Уфе состоялся форум детских воспитателей

В Уфе состоялся форум «Воспитатели России: дошкольное образование в Республике Башкортостан». На встречу приехали представители сферы более чем из 60 регионов России. Участники мероприятия обсудили перспективы развития региональной системы дошкольного образования в стране, взаимодействия педагогов и родителей и формирование у детей традиционных ценностей.

Здесь очень большая команда энтузиастов и очень прогрессивная руководители, которые по всей России смотрят, какие есть практики, и внедряют их здесь.

Всероссийская общественная организация «Воспитатели России» не только развивает систему воспитания в образовательных учреждениях по всей России, но и способствует притоку в сферу образования новых молодых специалистов. Участие принимали порядка 40 миллионов человек онлайн и оффлайн. Мероприятие организовано при поддержке Фонда президентских грантов и правительства Республики Башкортостан.