В Уфе пресекли 317 нарушений ПДД

13 сентября сотрудники ГАИ провели на территории Уфы проверки автомобилистов.
За сутки было зафиксировано 47 дорожно-транспортных происшествий. В пяти авариях пострадали 8 человек.
Инспекторы пресекли 317 нарушений ПДД. Среди них, 51 нарушение правил ремней безопасности; 16 невыполнений требования уступить дорогу пешеходам; 15 нарушений правил перевозки детей-пассажиров.
17 пешеходов привлечены к ответственности за нарушение требований ПДД. Было задержано 10 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии опьянения, и один — без водительского удостоверения.