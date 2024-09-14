Жители Башкирии смогут полюбоваться Сатурном и Луной

В Уфимском планетарии рассказали, что жители Башкирии смогут полюбоваться соединением Сатурна и Луны.
17 сентября Сатурн будет виден рядом с Луной. Планета, пройдя противостояние с Солнцем 8 сентября, всё ещё выглядит яркой. Как яркая звезда Сатурн будет виден справа от Луны, немного померкнув в её ярком свете. Рядом с ними не будет больше ярких звезд.
Взойдет Сатурн 17 сентября на востоке в 19:18 по уфимскому времени почти одновременно с Луной. Светила будут видны всю ночь в созвездии Водолея. На рассвете, за 50 минут до восхода Солнца, Сатурн зайдет за горизонт на западе, а через час под горизонтом скроется Луна.
Фото: Уфимский планетарий.