Жители Башкирии смогут полюбоваться Сатурном и Луной

17 сентября Сатурн будет виден рядом с Луной. Планета, пройдя противостояние с Солнцем 8 сентября, всё ещё выглядит яркой. Как яркая звезда Сатурн будет виден справа от Луны, немного померкнув в её ярком свете. Рядом с ними не будет больше ярких звезд.