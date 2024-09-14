В Уфе бойцов полка «Башкортостан» проводили в зону СВО

Пришли проводить их родственники, друзья, присутствовали представители администрации и военкомата республики, религиозные деятели. Свою посильную помощь военнослужащим оказывают и волонтеры — они собрали гуманитарный груз с учетом пожеланий военнослужащих. Бойцы благодарны каждому, кто проявляет неравнодушие и вносит свой вклад в победу. Помощь в составе гумконвоев доходит до получателей в срок и в полном объеме.