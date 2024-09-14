В Башкирии в Нуримановском районе прошла «Территория женского счастья»

В Нуримановском районе прошли мероприятия открытой академии «Территория женского счастья». Точкой притяжения жительниц района стал Дворец культуры. На многочисленных площадках шли лекции и мастер-классы, где эксперты делились с участницами секретами красоты, стиля, здоровья, тонкостями финансовой грамотности и как зарабатывать на своем хобби. Отдельные семинары прошли для педагогов и врачей.

Золотая осень под теплыми лучами солнца. Перед Дворцом культуры Нуримановского района развернулась ярмарка мастериц. Поделки из дерева, украшения из камней, вязаные куклы. А некоторые искусницы соединяют в своем ремесле творчество и науку. К примеру, серьги из настоящих растений и меди.

Рассказывает, как создаются украшения при помощи электролита. Надежда Кубасова

Внутри Дворца культуры развернулись тематические площадки по самым разным направлениям. И каждая — это слагаемое женского счастья. К примеру, один из кабинетов превратился в салон красоты. Прическа и макияж от профессионалов — абсолютно бесплатно для всех желающих. А на «Территории здоровья» по предварительной записи принимали специалисты республиканских медучреждений. Причем не только мам, но и детей.

Пришла со своим ребенком, посетили разных специалистов. Давно хотела попасть на «Территорию женского счастья». Зульфия Маликова, участница открытой академии «Территория женского счастья»

К слову, одну из площадок организовали специально для педагогов. Декан факультета БГПУ Лилия Халикова затронула темы профилактики детского насилия и как лучше понимать подростков и выстраивать с ними правильные взаимоотношения. В отдельном зале эксперты собрали врачей. Главной темой стала профилактика эмоционального выгорания. В ходе лекции их познакомили с инструментами, которые позволяют выходить из стрессовых ситуаций.

После лекции прилив сил, доступно всё объяснили. Рушания Абушахмина, врач-терапевт, участница открытой академии «Территория женского счастья»

Поработала с родителями, важная линия, как воспитываются наши дети. То, что организовываются такие мероприятия, очень хорошо. Лилия Халикова, декан факультета психологии БГПУ им. М. Акмуллы, кандидат педагогических наук

Один из факторов получения положительных эмоций — спорт. И то, насколько физические занятия могут зарядить энергией, показали тренер высшей категории Юлия Новикова и сертифицированный инструктор Zumba Алсу Утяганова. Зажигательные упражнения под музыку могут превратить серый будний день в яркий.

«Территория самопознания» была наполнена лекциями на темы о женском здоровье, молодости, красоте, взаимоотношениях в семье. По запросам жительниц района была сформирована «Территория продвинутых женщин», где эксперты рассказывали, как монетизировать хобби, и делились секретами финансовой грамотности.

Идея проекта — это, наверное, идея самих женщин. Потому что, когда мы приехали в Башкортостан и ездили с нашей командой в разные районы, общались с разными женщинами, это был их запрос — сделать площадку, на которой они могут встречаться, общаться, получать знания, делиться своими знаниями. Собственно, идея проекта — это идея женщин Башкортостана. И совершенно нет никаких границ в общении, потому что здесь зона доверия, доверия друг к другу, женского доверия и вообще тех, кто здесь находится. Каринэ Хабирова, автор открытой академии «Территория женского счастья», председатель попечительского совета благотворительного фонда «Территория счастья»