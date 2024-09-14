В Башкирии в Нуримановском районе прошла «Территория женского счастья»

В Нуримановском районе прошли мероприятия открытой академии «Территория женского счастья». Точкой притяжения жительниц района стал Дворец культуры. На многочисленных площадках шли лекции и мастер-классы, где эксперты делились с участницами секретами красоты, стиля, здоровья, тонкостями финансовой грамотности и как зарабатывать на своем хобби. Отдельные семинары прошли для педагогов и врачей.
Золотая осень под теплыми лучами солнца. Перед Дворцом культуры Нуримановского района развернулась ярмарка мастериц. Поделки из дерева, украшения из камней, вязаные куклы. А некоторые искусницы соединяют в своем ремесле творчество и науку. К примеру, серьги из настоящих растений и меди.
Внутри Дворца культуры развернулись тематические площадки по самым разным направлениям. И каждая — это слагаемое женского счастья. К примеру, один из кабинетов превратился в салон красоты. Прическа и макияж от профессионалов — абсолютно бесплатно для всех желающих. А на «Территории здоровья» по предварительной записи принимали специалисты республиканских медучреждений. Причем не только мам, но и детей.
К слову, одну из площадок организовали специально для педагогов. Декан факультета БГПУ Лилия Халикова затронула темы профилактики детского насилия и как лучше понимать подростков и выстраивать с ними правильные взаимоотношения. В отдельном зале эксперты собрали врачей. Главной темой стала профилактика эмоционального выгорания. В ходе лекции их познакомили с инструментами, которые позволяют выходить из стрессовых ситуаций.
Один из факторов получения положительных эмоций — спорт. И то, насколько физические занятия могут зарядить энергией, показали тренер высшей категории Юлия Новикова и сертифицированный инструктор Zumba Алсу Утяганова. Зажигательные упражнения под музыку могут превратить серый будний день в яркий.
«Территория самопознания» была наполнена лекциями на темы о женском здоровье, молодости, красоте, взаимоотношениях в семье. По запросам жительниц района была сформирована «Территория продвинутых женщин», где эксперты рассказывали, как монетизировать хобби, и делились секретами финансовой грамотности.
Насыщенная программа для участниц Открытой Академии завершилась приятным подарком. Своими песнями их порадовал лауреат международных и всероссийских конкурсов Вильдан Абраров. Таким образом, один день дал много нового. В Открытой академии женщины нашли поддержку и единомышленниц. А самое главное, увидели, как работает простой закон: счастливая женщина, творя и созидая, делает счастливыми всех вокруг.